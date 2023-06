Búcsúzik a Microsoft a Mail és a Calendar appoktól

2024-től már minden Windows 11-el szállított PC-n az új, web-alapú Outlook alkalmazást lehet használni

A Microsoft 2024 elején hivatalosan is lecseréli a Windows rendszerbe épített Mail (Posta) és Calendar alkalmazásokat az új Outlook alkalmazásra, utána már minden Windows 11 rendszerrel érkező PC-n a frissebb megoldás lesz előretelepítve. Az appok 2025-től a Microsoft Store-ból is kikerülnek, illetve két éven belül megszűnik támogatásuk is, és nem kapnak további biztonsági frissítéseket.

A redmondi cég 2022. május óta fejleszti és teszteli az új Outlook for Windows alkalmazást, amit április óta érhet el a tesztelők szűk köre. A cég már a Microsoft 365 adminisztrátorokat is tájékoztatta a jövő szeptemberben várható változásról.

Tehát a későbbiekben az új web-alapú Outlook kliens lesz az alapértelmezett e-mail és naptár a Windows PC-ken, aminek számos előnyét említi a Microsoft, például hogy támogatni fogja a munkahelyi és személyes fiókokat, beleértve a külső e-mail-szolgáltatókat, például a Gmailt és a Yahoo-t, tartalmazza az adathalászat elleni fejlettebb védelmi funkciókat, mindemellett nagyobb személyreszabhatóságot kínál.