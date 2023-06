Nem készít új játékokat a Microsoft az Xbox One-ra

De azért nem kell dobni a konzolt, a Series X/S játékok felhőn keresztül például játszhatók lesznek.

Lassan búcsúzni kell a tíz évvel ezelőtt megjelent Xbox One-tól, legalábbis a fejlesztők így tesznek: az Xbox Game Studios feje, Matt Booty nemrég az Xbox Games Showcase eseményen megerősítette, hogy házon belül a jövőben nem fejlesztenek új játékokat a 8. generációs gépre, már csak az Xbox Series X/S-re (illetve természetesen PC-re) készülnek új programok.

A vállalat továbbra is támogatja az olyan korábbi generációs játékokat, mint a Minecraft és a Halo Infinite, de az Xbox Game Studios csapatai nem dolgoznak új címeken a régebbi konzolhoz. A generációváltás óta lassan három év telt el, és sokak szerint az előző generációs konzolok csak hátráltatják a technológiai előrelépést a játékokban, és a fejlesztőknek sincs egyszerű dolguk.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a One teljesen használhatatlanná válna, hiszen az Xbox Game Pass Ultimate előfizetéssel a redmondiak felhőszolgáltatásán keresztül számos Series X/S játék lesz streamelhető Xbox One modelleken is, például a Starfield vagy a Forza Motorsport.