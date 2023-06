Él és virul a száműzetésből visszatért Jack Ma

Továbbra is élénk az érdeklődés az Alibaba alapítója, egykori többségi tulajdonosa, Jack Ma hogylétét illetően, aki több mint egy évvel ezelőtt, rejtélyes körülmények között távozott külföldre, miután nézetkülönbsége támadt a pártvezetéssel.

A helyi lapok március végén kezdtek el jelenteni róla, hogy Ma visszatért Kínába, és egy általa alapított hangcsou-i iskolában látták, de a hírt az Alibaba akkor nem erősítette meg hivatalosan. Az e-kereskedelmi óriáscég elnöke, Michael Evans nemrég a nyilvánosság számára is megerősítette egy párizsi konferencián, hogy „Jack él, kreatív, gondolkodik", egyébként egy tokió egyetemen tanít, és több időt tölt Kínában. Ma továbbra is az Alibaba legnagyobb részvényese, ami mutatja a milliárdos elkötelezettségét a vállalat iránt – emelte ki Evans, aki szerint az üzletember továbbra is annyit törődik a céggel, mint indulásakor.

A "száműzetésének" idejét többek között Japánban, Ausztráliában és Thaiföldön töltő Ma kapcsán januárban kelt szárnyra a hír, hogy átadja az irányítást az Alibaba-hoz Ant Group pénzügyi-technológiai vállalat felett, ami többek közt a világ legnagyobb digitális fizetési platformjának számító Alipay tulajdonosa. A vállalat bejelentése szerint felmondták azokat a megállapodásokat, amelyek lehetővé tették Ma domináns pozícióját az irányítási struktúrában. A kínai milliárdos korábban a szavazatok több mint 50 százalékát birtokolta, annak ellenére, hogy nem volt az igazgatótanács tagja, és a napi működési feladatokban sem vett részt.

A leggazdagabb kínai vállalkozó 2020 végén kezdte el kerülni a nyilvánosságot, miután a kínai pártállam lényegében megakadályozta, hogy tőzsdére vigye az Ant Csoportot, az Ant Group tervezett, 34 milliárd dolláros világrekordnak számító részvénypiaci lebonyolítását hirtelen leállították. Ezt Ma szokatlanul kemény szavakkal kifogásolta, illetve élesen bírálta kínai pénzügyi szektort is, azokat a zálogházakhoz hasonlította, helyette méltatta a digitális bankrendszer érdemeit.

Visszavonulásában szerepet játszhatott, hogy a kínai hatóságok 2020 végén minden eddiginél szigorúbb trösztellenes vizsgálat alá vonták az Alibaba-t, egy ilyen vizsgálatot pedig nem tanácsos átgondolatlan publikus szereplésekkel megzavarni, különösen Kínában. A hatóságok végül 2,8 milliárd dolláros pénzbírságot szabtak ki az Alibabára állítólagos tisztességtelen üzleti gyakorlat miatt. Ma ezután hónapokra eltűnt, ami találgatásokra késztette a hollétét.