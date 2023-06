Érkezik a fájlmegosztás a Windows 11 androidos környezetébe

Fokozatosan fejleszti a Microsoft a Windows 11 egyik legfigyelemreméltóbb funkcióját, az operációs rendszer alatt működő android-alrendszert.

Régóta várt funkcióval gazdagodhat hamarosan a Windows 11 operációs rendszer androidos környezete: a Windows Subsystem for Android legfrissebb, egyelőre csak tesztelőknek elérhető verziójában megjelent a platformok közti fájlmegosztás lehetősége.

Az operációs rendszer integrált androidos környezete, a Windows Subsystem for Android így mostantól lehetővé teszi, hogy az androidos appok a számítógép windowsos felhasználói profil mappáit is elérhessék, így például bármilyen androidos közösségimédia-applikációval feltölthető a megszokott "Dokumentumok" vagy "Képek" mappában tárolt állományok. A fájlok megosztása drag and drop illetve copy-paste műveletekkel egyaránt támogatott.

A rendszer - legalábbis a tesztverzióban - bizonyos korlátozások mellett működik, elsősorban a fokozott adatbiztonság érdekében. Így például a mappák megosztása ugyan alapértelmezetten támogatott, a bennük lévő fájlokat csak a megfelelő engedélyek alapján láthatják és szerkeszthetik az androidos alkalmazások, emellett bizonyos típusú fájlokat (például a futtatható .exe állományokat) nem lehet megosztani.