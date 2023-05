Hatalmasat Call of Duty-zott az EU versenyjogi biztosa

Egy mai brüsszeli szakmai rendezvényen érdekes beszédet tartott Margrethe Vestager, az Európai Bizottság versenyügyekért felelős biztosa, aki többek között arra is kitért, hogy az EU versenyügyekben illetékes szerve miért hagyta jóvá az Activision Blizzard felvásárlását, miközben a brit társhatóság blokkolta azt.

Ahogy azt korábban a hivatal már kommunikálta, az ügy valójában két szálat érintett párhuzamosan, egyrészt azt, hogy a konzolpiacot hogyan befolyásolhatja, ha a Microsoft kezébe kerül a világ legnépszerűbb FPS franchise-a, másrészt azt, hogy az éppen szárnyait bontogató cloud gaming szegmensre hogyan hat az akvizíció.

Vestager szerint a vizsgálat azt mutatta, hogy a Microsoft és az Activision videojátékainak a piaci részesedése általában véve alacsonynak tekinthető az EU-ban, legfeljebb bizonyos szegmensekben (mondjuk pont az FPS-eket tekintve) éri el a 20%-ot, miközben ráadásul a Sony négyszer több PlayStationt ad el a régióban, mint amennyi Xbox fogy.

-sziporkázott Vestager a beszédben.

A versenyügyi biztos hozzátette, a felhős játékplatformok esetében már nem ilyen egyértelmű a helyzet, itt ugyanakkor a Microsoft önkéntes vállalásai meggyőzték a Bizottságot arról, hogy azok piacélénkítő hatással bírnak, hiszen a redmondiak vállalták, hogy minden felhős platformnak ingyen és bérmentve licencelnek minden, a következő tíz évben megjelenő címet, ami azért egy kisebb piaci szereplő szempontjából óriási fegyverténynek számíthat.

Vestager végül kijelentette, a pandémiát követően a hasonló konszolidációs folyamatok egyre gyakoribbak és gyakoribbak, a Bizottság feladat pedig az, hogy ezeket végigkísérje, miközben fair környezetet tart fenn minden játékos számára.

Erre hív a kötelességünk (That is our Call of Duty)