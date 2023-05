Nemsokára bárki szerelhet egeret otthon, a négy fal között

A Google, a Samsung és a Valve után a Logitech-kel is együttműködési megállapodást kötött a világ legnépszerűbb otthoni javítgatós márkája, az iFixit.

Ami elromolhat, az el is romlik, mondja Murphy, ami a számítógépes perifériákra, köztük az egerekre és billentyűzetekre is vonatkozik, bármennyire is azt gondolná az ember, hogy ezeket a kütyüket az örökkévalóságnak tervezték - mert hát lássuk be, mégis mi tud elromlani egy egéren?

A Logitech és az iFixit viszont úgy gondolta, igenis lehetőséget illik biztosítani egy vásárlónak ahhoz, hogy otthoni körülmények között megjavíthassa a saját kütyüjét, ha már iPhone-t, Maceket, Samsung Galaxy vagy éppen Nokia okostelefont is lehet otthon szervizelni.

forrás: ifixit

A két cég most bejelentett együttműködése által a jövőben javítási útmutatók, szerszámok és pótalkatrészek egy helyről szerezhetők majd be bizonyos Logitech beviteli eszközökhöz, így elsőként az MX Master és MX Anywhere szériákba tartozó gamer egerekhez.

Hogy a lista később milyen további eszközökkel bővül (bővül-e egyáltalán), illetve milyen mélyen kell valakinek a pénztárcájába nyúlna, ha mondjuk ki akarja cserélni az elöregedett akkumulátort a kedvenc egerében, azt egyelőre nem közölték a felek.