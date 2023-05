Fájhat a Spotify feje az MI-vel készített zenék miatt

A generatív MI a streaming platformok asztalára is újabb problémát rak.

A zenei streaming platformokon is aggasztó ütemben kezdtek el terjedni a mesterséges intelligencia által generált tartalmak: a Spotify közleménye szerint több tízezer olyan zeneszámot távolított el, amiket a Boomy startup eszközével hoztak létre, ez a platformra feltöltött összes Boomy-val készített dal hét százaléka.

A 2021 óta elérhető Boomy-val a felhasználók szöveges promptok alapján állíthatnak elő dalokat, amik másodpercek alatt készülnek el, és a streaming platformokra is feltölthetővé válnak utána. Az eszköz alatt dolgozó MI kiképzéséhez állítólag népszerű előadók dalait is betáplálták, így akár a végtermékben is visszaköszönhetnek. A startup közleménye szerint a felhasználók eddig közel 15 millió dalt hoztak létre szerte a világon, ami a világon elérhető felvételek 13,83 százaléka lehet (bár hogy ezt miként számolták ki, kérdéses).

Itt az új kraftie! A modern frontend fejlesztés jelene és jövője Május 17-én kitárgyaljuk, hogy milyen technológiai és munkaerőpiaci hatások érhetik a frontendes szakmát. Május 17-én kitárgyaljuk, hogy milyen technológiai és munkaerőpiaci hatások érhetik a frontendes szakmát.

Itt az új kraftie! A modern frontend fejlesztés jelene és jövője Május 17-én kitárgyaljuk, hogy milyen technológiai és munkaerőpiaci hatások érhetik a frontendes szakmát.

A kiterjedtebb törlési akció előzménye, hogy a Universal Music jelentette a Spotify és más nagy platformok felé, hogy gyanús streamelési tevékenységet észlelt egyes Boomy-val készített dalok esetében, mivel a lejátszási statisztikákat robotokkal tornázhatták fel a feltöltők, akik ezáltal jogosulatlanul juthattak bevételhez (a Spotify hallgatásonként fizeti a jogdíjat az előadóknak és a jogtulajdonosoknak).

A mesterségesen feltornázott lejátszások jó ideje okoznak fejtörést az egész iparág számára, a dalgenerálás pedig újabb szintre emeli a bevételszerzés érdekében elkövetett manipulációval szembeni harcot. Az MI által készített dalok problémája múlt hónapban került előtérbe, miután a neten futótűzszerűen terjedt szét egy dal, ami Drake és The Weeknd nevű előadók vokálját is tartalmazta, ami két művészt képviselő Universal Music Group szerint szerzői jogi törvényt sértett. Mivel a jogi környezet egyelőre lassan tud lépést tartani az MI körül kialakult helyzettel, egyelőre nehezen értelmezhető, hogy mi számít megengedettnek, és mi esik a szerzői jogsértés kategóriájába. Ennek eredményeként a Spotify és az Apple Music is eltávolította könyvtáraiból az addigra már több millió lejátszást produkáló dalt.