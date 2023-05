Pusztító szójátékkal mutatta meg a Pixel Foldot a Google

Május 4-én bemutatkozott - legalábbis egy rövid előzetes erejéig - a Google első hajlítható kijelzős okostelefonja, a Pixel Fold, mely a Samsung megoldásai mellett gyakorlatilag az egyetlen szóba jöhető foldable lehet az amerikai piacon.

A mobilról régóta keringenek különféle pletykák, legutóbb a CNBC szivárogtatta belsős forrásokra hivatkozva, hogy mire lehet számítani a Pixel-sorozat legújabb tagja esetében.

A Google a május 10-én kezdődő idei I/O-n árul majd el minden részletet az új termékről, amikor is kiderül, hogy minden korábbi pletyka beigazolódik-e, addig is marad a fenti videó, meg a

May The Fold Be With You