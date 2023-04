Ingyen hozzáférhető az Amazon kódolási asszisztense

Bármiféle havidíj nélkül használható a CodeWhisperer, ami a GitHub Copilot méltó ellenfele.

Egyéni fejlesztők számára is ingyen hozzáférhetővé tette az Amazon saját MI-alapú kódolási assisztensét, a CodeWhisperert, amit bár bárki használhat regisztráció után. A kereskedelmi óriás még tavaly indította el a CodeWhisperer előzetes programját a fejlesztők szűk körében, akik külkönböző integrált fejlesztői környezetekben (IDE) próbálhatták ki a megoldást, többek közt a Visual Studio Code-ban. Míg eleinte csak az Amazon Web Services ügyfelek előtt állt nyitva lehetőség, az újonnan bejelentett ingyenes szint már az AWS ügyfélkörén túl is kinyitja a kapukat.

Elég mély a nyúl ürege, avagy mi is az a service mesh? A modern, konténerizált fejlesztői környezetek új infrastruktúra réteggel bővülnek. Egy rövid és érthető cikkben összefoglaltuk a service mesh lényegét. A modern, konténerizált fejlesztői környezetek új infrastruktúra réteggel bővülnek. Egy rövid és érthető cikkben összefoglaltuk a service mesh lényegét.

Elég mély a nyúl ürege, avagy mi is az a service mesh? A modern, konténerizált fejlesztői környezetek új infrastruktúra réteggel bővülnek. Egy rövid és érthető cikkben összefoglaltuk a service mesh lényegét.

A CodeWhisperer szöveges promptok alapján ajánl és generál kódsorokat a fejlesztők számára, ezzel felgyorsítva számukra az unalmasabb rutinfeladatok végzését. Automatikusan kiszűr minden olyan kódjavaslatot, amely potenciálisan elfogult vagy tisztességtelen lehet, és megjelöl minden olyan kódot, amely hasonló a neten fellelhető nyílt forráskódú képzési adatokhoz. A beépített biztonsági ellenőrzési funkció állítólag képes azonosítani a kódon belüli sebezhetőségeket, emellett javaslatot tesz a feltárt biztonságok hiányosságok megszüntetésére. A CodeWhisperer már több nyelvet is támogat, köztük a Pythont, a Java-t, a JavaScriptet, a TypeScriptet és a C#-t, beleértve a Go, Rust, PHP, Ruby, Kotlin, C, C++, Shell szkriptelést, SQL-t és Scalát.

A megoldás a GitHubon keresztül elérhető Copilot méltó ellenfele, ráadásul jóval hozzáférhetőbb ár tekintetében, mint a Microsoft havi 10 dollárért kínált alternatívája. A redmondiak tavaly júniusban jelentették be a Copilotot, ami hasonló módon generál és javasol kódot egy IDE-n belül, de a Microsoft csak a népszerű nyílt forráskódú projekteken dolgozó diákok és fejlesztők számára tette ingyenessé, így minden más felhasználónak havi 10 dollárt vagy évi 100 dollárt kellett fizetnie a hozzáférésért. Emellett még a Google DeepMind istállójában is készül a hasonló célokat szolgáló AlphaCode eszköz, ami még erősen tesztelés alatt áll.