Bezárja az Amazon a magyarok körében is népszerű online könyváruházat

Költségcsökkentésre hivatkozva közel két évtized után megszűnik a Book Depository.

Még ebben a hónapban leáll az egyik legnépszerűbb brit online webáruház, a Book Depository, ami világszerte szállított könyveket postaköltség nélkül, ezért a magyar vásárlók körében is népszerű volt a rendkívül széles kínálat és a kedvező kiszállítási körülmények miatt. A hírt szomorúan fogadták a vásárlók, köztük bestseller szerzők is.

A vásárlók az áruház utolsó kereskedési napján, április 26-án brit idő szerint délig adhatják le utolsó rendeléseiket, a cég tájékoztatása szerint június 23-ig igyekszik mindent kiszállítani és megoldani az esetlegesen felmerülő szállítási problémákat.

A hírt azután közölte az áruház, hogy az Amazon újabb költségcsökkentési intézkedéseket jelentett be, a leépítések mellett átgondolja egyéb üzleti tevékenységeit is. Az e-kereskedelmi óriás az utóbbi hónapokban kezdte el átalakítani könyves üzletágát, többek közt leállította a magazinok és újságok előfizetéses értékesítését is a Kindle e-könyv-olvasókon. Andy Jassy vezérigazgató januári bejelentése szerint összesen valamivel több mint 18 000 dolgozótól válik meg az Amazon egy szélesebb körű leépítési körben, ami érinti a könyvértékesítéso területet is.

A globális technológiai ipar nagy részéhez hasonlóan az Amazon nagy fellendülést tapasztalt az értékesítésben a járvány idején, de az utóbbi időben az ütem lelassult, mivel a fogyasztók kevesebbet költenek a megélhetési költségek válsága miatt, többek közt könyvekre is.

Az Amazon által 2011-ben felvásárolt Book Depository-t 2004-ben alapította a cég korábbi alkalmazottja, Andrew Crawford és üzleti partnere, Stuart Felton. A megrendeléseket 2007 óta szállította 160 országba. Az áruház több belföldi startupdíjat is nyert, 2009-ben és 2010-ben az év könyvkereskedésének választották.