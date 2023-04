Kitiltják Párizs utcáiról a közösségi e-rollereket

Fontos döntés született a helyi népszavazáson: a rollereknek menniük kell.

A France 24 cikke szerint a párizsi lakosoknak elegük lett a Lime, a Tier és a Dott elektromos rollereiből, alacsony részvételi arány mellett (a szavazásra jogosultak mindössze 8 százaléka), de 89 százalékban megszavazták a közösségi járművek utcáról való kitiltását a helyi népszavazáson. Így a francia főváros Barcelona után a második európai város lesz, ami betiltja az ilyen típusú közlekedési eszközök használatát. A tilalom nem érinti az e-kerékpárokat és a magántulajdonban lévő robogókat.

2018-ban Párizs szigorú szabályokat vezetett be, és a közel kéttucatról háromra csökkentette a kölcsönzőszolgáltatások számát a balesetek megugrása miatt. Egy 2021-ben történt halálos ütközés eredményeként a város a kijelölt zónákban sebességkorlátozást, illetve bírságot vezetett be a nem megfelelő parkolásért, a lakosok azonban továbbra is veszélyesnek találták a városi járdákon elszórt eszközöket, a kritikusok szerint Párizs vezetősége a korábban meghozott intézkedésekkel sem képes hatékonyan védeni a járókelők biztonságát.

A szocialista polgármester személyes véleménye tükrözi a lakosokét, miszerint az elektromos rollerek közlekedésbiztonsági problémát jelentenek, különösen az idősek és a fogyatékkal élők számára, emellett drágák is.