Egyedi olvasómódot kap a Google Chrome

Egy rendkívül testreszabható oldalsáv lehetőségével bővül a legnépszerűbb böngésző.

A Google a jelenleg is zajló BETT oktatási konferencián beszélt bővebben a Chrome asztali böngésző várható újításáról, egy dedikált olvasási nézetről, amivel a diszlexiás és más tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek számára szeretné hozzáférhetőbbé tenni az internetes tartalmak fogyasztását.

A keresőcég a versenytársaktól eltérő megközelítést használ: ahelyett, hogy a böngésző egyszerűen az éppen megjelenített oldal lebutítottabb szöveges verzióját mutatná, a Chrome egy testreszabható oldalsávot kap, ami bizonyos elemek elhagyásával teszi olvashatóbbá a szöveges tartalmat. A netező emellett számos opcióval teheti kellemesebbé az oldalt a szem számára, állíthatja a térközt, a betűméretet, a betűtípust és a színeket is, ahogy magát a panelt. A Google szemszögéből nézve kifejezetten előnyös, hogy a szöveges panel mellett az eredeti weboldal is látható marad a videókkal, képekkel és más vizuális elemekkel, így a hirdetések is láthatók maradnak.

Az olvasási mód a Chrome egyelőre még kiadatlan 114-es verziójával érkezik május végén.