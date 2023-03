Cégen belül is kételkednek az Apple headset sikerében

Több szakember szerint sem áll teljesen készen az eszköz a piaci bevezetésre, belsős elmondások alapján egyesek a projektet is elhagyták.

Iparági híresztelések nyomán egy ideje úgy sejteni, hogy az Apple régóta pletykált kevertvalóság-headsete a cég éves fejlesztői konferenciáján, a WWDC-n fog bemutatkozni, amit jellemzően júniusban tartanak meg. A közelgő bemutató ténye azonban aggodalmat kelt a cégen belül, a The New York Times friss jelentése szerint a termékkel kapcsolatban szkeptikus szakemberek közül többen már kiléptek a projektből, de a megmaradt csapat egy része is szkeptikus a várhatóan 3000 dolláros (több mint nettó egymillió forint) eszköz sikerét illetően.

A cikk szerint az Apple nemrég a Steve Jobs Theatre-ben top száz vezetőjének demózta az eszközt, de nem aratott maradéktalan sikert. A kritikák szerint az MR-headset mögött nem áll olyan erős vízió, mint a korábbi sikertermékek, így az iPod vagy az iPhone széria előtt, ráadásul korábbi pletykák azt is említették, hogy egyelőre továbbra is sok a megoldandó szoftveres probléma. A jelentés megjegyzi, hogy a terméktervező csapat kulcsfontosságú vezetőinek távozása, köztük Jony Ive 2019-ben és utódja, Evans Hankey tovább növelte a termék körüli bizonytalanságot, mivel Ive távozása óta az Apple nem nevezett ki új ipari formatervezési vezetőt, így Mike Rockwell mérnökre bízta a fejlesztést.

Az alkalmazottak és az Apple vezetőségének kétkedő hangjai ellenére a források szerint a júniusi bevezetés továbbra is tervben van, zajlik a gyártás. Bár a célcsoportot eleinte a fejlesztők jelenthetik a magas ár miatt is, Mark Gurman szerint a cég jövőre jelentkezhet a headset egy megfizethetőbb, olcsóbb változatával is.