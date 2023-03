Nem nagyon érdekli már a Metát az NFT

Úgy tűnik, lecsengett a hype a közösségi óriásnál.

A Meta-vezér Mark Zuckerberg tavaly márciusban erősítette meg, hogy az Instagramra is jönnek a nem helyettesíthető tokenek, azaz az NFT-k, abban az időszakban, amikor még nagy hype övezte a digitális eszközt. A közösségi óriás dolgozni kezdett azon, hogy a gyakorlatban miként csempészhetne NFT-ket a platformokra, akár a tokenek profilhoz rendelése, vagy egy piactér indítása révén, ennek kapcsán tavaly több tesztet is indított.

A cég számára most egy évvel később már kevésbé tűnhet vonzónak a digitális gyűjthető tárgyak bevezetése, és lefújja a közösségi platformok NFT-támogatásának fejlesztésére indított projekteket, épp akkor, mikor Zuckerberg a „hatékonyság éve” címszóval több ezer dolgozót épített le (és várhatóan még többet fog) a gazdasági nehézségek közepette.

A Meta kereskedelmi és pénzügyi technológiákért felelős vezetője, Stephane Kasriel a Twitteren megosztott bejegyzésében úgy fogalmaz: felszámolják az NFT-vel kapcsolatos fejlesztéseket, a felszabaduló erőforrásokat az alkotók és vállalkozók támogatására szolgáló más fejlesztésekre összpontosítják, említést tesz a Reels tartalmak új monetizációs módjairól, illetve a Meta Payről.

A vezető nem részletezi különösebben, hogy miért fordul el az NFT-től (bár ez azért sejthető), ami Zuckerberg korábbi elmondásai szerint a metaverzumban is szerepet kapna, például az avatárok által viselt ruhákhoz is lehetne NFT-t rendelni, bár ez a fejlesztés jelenlegi állapota szerint erősen a jövő zenéje. Érdemes azonban végignézni a Meta korábbi, lefújt grandiózus terveinek listáján: tavaly leállította a Novi kriptopénztárcát, aminek szintén szerepelt ütemtervében az NFT-támogatás, majd a metaverzum-részleg Reality Labsnél is sztornóztak egy Reels tartalmakat létrehozó alkotóknak szánt bónuszfizető programot.