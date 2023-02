Nem jár szerzői jogvédelem a Midjourney-vel készült képeknek

Az Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatala (USCO) szerint a Midjourney képgenerátorral készült illusztrációkat nem lehet szerzői jogvédelem alá vonni, derült ki egy konkrét ügy kapcsán.

Kris Kashtanova pár hónapja nyújtott be kérelmet az amerikai hivatalhoz a „Zarya of the Dawn” című képregénye levédéséhez, aminek illusztrációit az elmúlt hónapokban népszerűvé vált generatív MI-eszközzel készítette el. Bár kérelmét eleinte befogadták, később a közösségi médiában közzétett bejegyzései alapján kiderült, hogy a képeket a Midjourney-vel készítette, és a kötet elején ugyan társszerzőként megnevezi az MI-eszközt, de a beadványban ezt a tényt nem részletezte.

A hivatal ezt mérlegelve úgy döntött, hogy mivel a képeket nem maga a szerző készítette, ezért nem illeti meg a szellemi terméknek járó oltalom sem, így szerzői jogi bejegyzését részben törölte a hiányosan kitöltött információk miatt is. A végső döntés alapján ugyan Kashtanova a mű szövegének szerzője, valamint ő felelt a mű írott és vizuális elemeinek elrendezéséért, de a képek nem "ember által előállított szellemi termékek".

A Hivatal azt az állítást is elutasítja, hogy az egyes képeken végrehajtott szerkesztések feljogosítanák a szerzőt, mivel a változtatások nem túl jelentősek, és észrevehetetlenek abból a szemtpontból, hogy a szerzői jogok védelméhez szükséges kreativitásként lehessen értelmezni.

Ezzel ez az első olyan hivatali eljárás, aminek kapcsán középpontba került az MI által készített képek szerzői jogi kérdése, a jövőben pedig egyre nagyobb figyelmet fog kapni a kérdéskör.