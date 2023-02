Végre egy komoly statisztika arról, hányan viszik magukkal a mobilt a wc-re

Nem lehet mondani, hogy nem végzett grandiózus kutatást tavaly év végén a Kantar-Hoffmann a hazai internethasználati szokásokról, hiszen az eleve óriási, 15 ezer fős mintától aztán tényleg mindent megkérdeztek - többek között azt is, hogy hol internetezik.

Az internethasználati szokások elemezgetése és kutatása a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) egyik kedvenc időtöltése a piacszabályozás és az olyan, alapvetően meglehetősen nehezen PR-esíthető folyamatok mellett, mint mondjuk egy ötéves spektrumstratégia kialakítása. A hatóság számára tavaly év végén a Kantar-Hoffmann végzett grandiózus, 15000 fős mintán végzett kutatást, amiből aztán tényleg minden kiderül a hazai internetezőkről.

forrás: NMHH

Ha a "dobozos" megoldás kevés: tesztinfrastruktúra házon belül (x) A thyssenkrupp kormányrendszereinek tesztelését is saját fejlesztésű infrastruktúrán végzi. A thyssenkrupp kormányrendszereinek tesztelését is saját fejlesztésű infrastruktúrán végzi.

Ha a "dobozos" megoldás kevés: tesztinfrastruktúra házon belül (x) A thyssenkrupp kormányrendszereinek tesztelését is saját fejlesztésű infrastruktúrán végzi.

Így többek között persze az is, hogy ha már eljutott valaki oda, hogy mobillal internetezik (ezzel egyébként a teljes minta 71%-a volt így), akkor mindezt hol teszi:

A sort a három örök mobilbogarászó közeg vezeti, azaz a tömegközlekedés, a tévézés és a sorban állás, de kiderül egyebek mellett az is, hogy a magyarok kb. 45%-a rendszeresen magával viszi a mobilját a wc-re is, de tízből kb. egy felhasználó a színházban vagy a templomban is kísértésbe esik, 8% pedig még akkor is mobilozik, ha kísértésbe ejtette valaki, amit bizonyos intim tettek követtek.