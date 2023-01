Régi számológépek emlékét örökíti át az Internet Archive

Nosztalgikus érdekességekkel bővült az online archívum.

Újabb régi technológia emulációjával bővült az Internet Archive nonprofit digitális könyvtár, a The Calculator Drawer gyűjteményben régi fizikai számológépek digitalizált másolatát nyomkodhatják az internetezők. A tucatnál több ikonikus modell között ott van például a HP 48GX, a TI-82, a Ti-83 Plus és a nyolcvanas években népszerű Electronic Number Muncher is.

A szervezet nem csak a számológépek kezelőfelületét emulálja, de hangsúlyt fektetett a fizikai megjelenésük utánzására és a gombok átmentésére is. A kalkulátorok működtetéséhez a MAME Artwork System nevű nyílt forráskódú rendszert használták fel, ami elsősorban klasszikus árkádjátékok különféle rendszerekre való átmentéséhez hasznosítható.

A San Franciscóban székelő non-profit internetes könyvtár története 1996-ban kezdődött, amikor az alapító Brewster Kahle kikiáltotta az intézmény küldetését: egyetemes hozzáférést az összes tudásanyaghoz. Az Internet Archive alapvető célja egyezik a klasszikus könyvtárakéval, azaz megóvni az (online) kulturális örökséget, ezzel párhuzamosan pedig bárki számára hozzáférést biztosítani a múlt különféle internetes tartalmaihoz. Utóbbiba a weboldalak, alkalmazások és játékok, különféle mozgóképek (videók, animált képformátumok), hanganyagok, illetve a szabadon terjeszthető könyvek tartoznak. 2021-ben már több százezer gramofonlemezt is sikerült megmenteni az utókornak egy speciális digitalizálási eljárással.

Az Internet Archive legnépszerűbb szolgáltatása a Wayback Machine, mellyel különféle, időközben akár végleg felszámolt weboldalak esetében is visszaugorhatunk a történelemben. A rendszer bizonyos időközönként digitális lenyomatot készít a (majdnem) teljes web tartalmáról, melybe alapértelmezetten a portálok döntő többsége beletartozik.

A szervezet munkásságáról korábban itt írtunk bővebben.