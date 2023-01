Kéményseprésben is segít a NISZ hibrid chatbotja

Egyre hatékonyabban működik a mesterséges intelligencia az ügyintézésben, állítja a NISZ Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zrt., és tényleg, a rendszer sokoldalúságát jelzi, hogy az Ügyfélkapu és a Cégkapu mellett már a kéményseprői tevékenység használatában is segít.

Az MI-alapú szolgáltatások megállíthatatlanul utat törnek maguknak a közigazgatás felé is, melynek jegyében a Digitális Magyarország Ügynökség felügyelete, illetve irányítása alatt működő NISZ Zrt. 1818 Közigazgatási Ügyfélvonalának modernizálása érdekében, már 2021 májusában bevezette a mesterséges intelligenciával támogatott MIA hibrid chatrobotot.

A NISZ mai közleménye szerint a robot az ügyfélszolgálat munkatársainak kommunikációját alapul véve ajánl fel válaszlehetőségeket az operátoroknak, majd az elfogadott válaszjavaslatokból folyamatosan tanulva, teljesen automata üzemmódba is léphet. A mesterséges intelligencia segítséget nyújt az egyszerűbb ügyek élethelyzet alapú kezdeményezéséhez, valamint hatékonyabbá teszi az ügyfél-ügyintéző közötti kommunikációt. És az Ügyélkapu meg a Cégkapu mellett már a kéményseprői tevékenységben is képes segítséget nyújtani, ahogy azt a mellékelt ábra is tanúsítja.

A bevezetés óta egyébként a szolgáltatáson keresztül közel 1 millió ügyfélkérdés volt, melyek során az MI-vel támogatott válaszok aránya már elérte a 95%-ot. A tavaly beérkezett kérdések 38%-át MIA már automatikusan, emberi beavatkozás nélkül kezelte.