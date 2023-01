A C ++ lett az év nyelve a TIOBE listáján

Megelőzve a C-t, a Pythont és a Java-t.

A C++ végzett első helyen a programozási nyelvek népszerűségét mutató TIOBE index 2022-es évet összegző ranglistáján megelőzve a C-t, a Pythont és a Java-t. Ugyan a TIOBE minden hónapban jelentkezik egy havi áttekintéssel, az egész évre vonatkozóan is rangsorolja az egyes nyelveket. Az indoklás szerint a magas szintű, objektumorientált nyelv remek teljesítményt és gyors fejlesztést kínál a programozóknak, és a legnagyobb mértékben sikerült (4,62%) növelnie népszerűségét az év során. A második helyre a C (3,82%), a harmadik helyre a Python (2,78%) került. A negyedik helyezett a Java (1,55%), amit követ a JavaScript 0,78%-os növekedéssel.

A kimutatás további fontosabb megállapításai, hogy a Rust ismét felkerült a top 20-ba az egy évvel korábbi 26. pozícióról, míg a Lua a 30. helyről a 24.-re ugrott. Érdekes az F# előretörése is, ami egy év alatt a 74. helyről landolt a 33. helyen. A TIOBE a további ígéretes nyelvek közé sorolja a Kotlint, a Julia-t és a Dartot, melyek szintén látványosan előreléptek.

A TIOBE index egy olyan képletre épül, amely számos aggregátorból gyűjt adatot, többek közt a vezető keresőmotorokban, például a Google-ban, a Yahoo-ban és a Bingben, valamint a Wikipedia-hoz hasonló webhelyeken végzett kereséseket is figyelembe veszi. Noha többen is szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy így valóban mérhető-e egy programozási nyelv népszerűsége, rálátást nyújt arra, hogy a fejlesztői közösség figyelme hova irányul.