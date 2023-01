Vezeték nélküli szuperchipet fejleszt az Apple

Bennfentes információk szerint egy mobil- WiFi és Bluetooth kommunikációs funkciókkal egyaránt rendelkező vezérlőchipen dolgozik az Apple, mely a jövő iPhone-jainak vezeték nélküli kommunikációs központja lehet.

A rendszerprocesszor és más, kisebb komponensek után az iPhone-ok egyre több komponensének fejlesztését szervezné házon belülre az Apple, ezúttal a vezeték nélküli kommunikációs platformok vannak terítéken - írja a Bloomberg bennfentese.

A lap szerint az Apple gőzerővel dolgozik egy olyan áramkörön, mely egyszerre vezérelheti a a Bluetooth és a WiFi kommunikációt, ezzel függetlenítve a céget a beszállítóktól, azok közül is elsősorban a Broadcomtól. A távlati tervek között szerepel állítólag egy olyan "szuperchip" létrehozása is, mely a fenti funkciókon túl mobilhálózati kommunikácós vezérlőegységet is tartalmaz majd.

Egy ilyen, összetett áramkör fejlesztése ugyanakkor nem feltétlenül triviális feladat, legalábbis az Apple régóta dédelgetett álmát, a saját 5G-s modem fejlesztését a mai napig nem tudta házon belül megoldani, így a Qualcomm által szállított 5G-s modemet piaci várakozások szerint legkorábban a jövő évben érkező iPhone-generációban cserélheti le a cupertinói cég.

Az Apple 2019-ben vásárolta fel az Intel modemgyártó részlegét, az első, házon belül gyártott modemeket pedig idén akarta piacra dobni a cég, ez a cél azonban legalább egy évet kitolódhat.