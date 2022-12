10 évet kapott a férfi, aki milliókat keresett mobilok kikódolásával

A mobiltelefonok kikódolására tételére egykor egész iparág szakosodott busás haszon fejében, de ahogy egy friss ítélet is mutatja, a nyerészkedés akár egy évtizedre rács mögé juttathatja az embert.

A bíróság határozata szerint egy évtizedet kell rács mögött töltenie Argishti Khudaverdyant-nak, aki korábban egy amerikai T-Mobile kiskereskedelmi üzlet tulajdonosaként élt vissza pozíciójával. A férfi bűnösségét augusztusban mondta ki az esküdtszék többrendbeli csalás, hamisítás, adatlopás és jogosulatlan hozzáférés miatt. Az amerikai ügyészség közleménye szerint ezen felül közel 28,5 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezték a csalót.

Khudaverdyan 2014 és 2019 között több százezer mobiltelefon hálózati zárát segített feloldani, illetve segédkezett lopott készülékek szolgáltatói blokkolásának feloldásában is. A vádlott ezzel összességében mintegy 25 millió dollárnyi bevételre tett szert. A most 44 éves burbanki illetőségű férfi egészen 2017-ig az interneten keresztül hozzáfért a T-Mobile USA által használt feloldókódokhoz, ezt követően pedig az alkalmazottaktól különböző módszerekkel megszerzett belépési adatokkal fért hozzá a rendszerhez a szolgáltató üzletében használt Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Khudaverdyan pár hónapig társával egy saját T-Mobile szaküzletet is üzemeltetett, az operátor azonban "gyanús tevékenységek" miatt hamar megszüntette az üzlet engedélyét.

Alen Gharehbagloo, korábbi üzlettársa és a mobilüzlet társtulajdonosa július 5-én szintén bűnösnek vallotta magát a vezetékes csalás elkövetésére irányuló összeesküvésben, csalási szándékkal védett számítógéphez való hozzáférésben és pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvésben.

Nem ez az első eset egyébként, hogy hasonló tevékenységért kellett bíróság előtt felelnie valakinek. Tavaly 12 év börtönre ítéltek egy férfit, aki kétmillió AT&T készülék kikódolásában segédkezett - Khudaverdyan most minimum 2, de akár 165 év börtönbüntetést is kaphat halmozati büntetésként. Az ügyben kiszabott büntetésről októberben dönt az eljáró bíró.