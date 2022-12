Több japán mozinak is megfeküdte a gyomrát az Avatar folytatása

Bár soha nem nyitott még ennyi moziban egy film egyszerre Japánban, mint az Avatar: a víz útja, a múlt heti premier mégsem telt minden szempontból felhőtlenül a produkció szempontjából a szigetországban.

Több helyi mozi is technikai problémákkal küzdött Japánban James Cameron legújabb, grandiózus sci-fi-je, az Avatar: a víz útja bemutatója során. A brutális látványorgiát nyújtó film helyi beszámolók szerint annyira látványos volt, hogy azzal a vetítések során egyes projektorok képtelenek voltak lépést tartani - szó szerint.

Az Avatar: a víz útja vetítéstechnika szempontból azért különleges, mivel azon kevés filmek közé tartozik, mely másodpercenként 48 képkockát jelenítenek meg a vásznon (high frame rate, azaz HFR-vetítés), ám csak a pörgősebb jeleneteknél, a lassabb dialógusoknál dinamikusan visszavált a film a szokványos 24 képkocka/másodperces tempóra.

Ezt a gyors váltást, illetve a gyors jelenetek különösen nagy arányát nem bírták egyes mozik vetítőgépei Japánban (hogy miért csak ott, az nem teljesen világos), így a vetítéseket sűrű képhibák és akadozások tarkították, miután néhány mozi kénytelen-kelletlen 24 fps-re korlátozta a vetítési módot.

Nem is csoda, hogy az új Avatart már az első héten elverte a nézettségi statisztikákban két helyi anime film - a listát vezető The First Slam Dunk-ra múlt hét végén 365 ezren váltottak jegyet Japánban, a Suzume-t 316 ezren nézték meg, míg James Cameron új szuperprodukciója csupán 259 ezer nézőt vonzott a nyitóhétvégén.