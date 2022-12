Ez nem az a magentás karácsonyi videó

Tim Höttges, a Deutsche Telekom (mely mostanra mellesleg a világ legértékesebb távközlési cége) első embere az idei, kissé viszontagságos év után is bevállalta az évértékelőt.

Lássuk be, a marketingcélú karácsonyi videók dög unalmasak és öncélúak. Ráadásul bizonyos esetekben - mint azt az elmúlt napokban láthattuk - komoly politikai vonatkozású aknákat is rejthetnek magukban. Bár a politikát ott is véresen komolyan veszik, a németek szerencsére el tudnak azért lazulni időről-időre, a Deutsche Telekom így 2022-ben is leforgatta az évértékelő filmjét, idén is Tim Höttgesszel, a csoport vezérigazgatójával a főszerepben.

A nettó hat és fél perces videó idén is tele van rejtett kincsekkel és kiszólásokkal meg néhány egész vicces jelenettel - kedvencem, amikor Höttges kihajít egy réz* bögrét a képből azzal a felkiáltással, hogy

ki akarna manapság Moscow Mule-t inni?

Emellett persze szokás szerint nettó DT-fényezés a klip, de a maga laza, németes módján, már ha ez nem egy paradoxon. Ha idén csak egy magentás videóra jut időd, legyen ez az!

*A Moscow Mule, vagy Moszkvai Öszvér egy vodka, gyömbérsör és lime lé keverékéből álló koktél, melyet tradicionálisan réz bögrében szolgálnak fel.