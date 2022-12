Áttekinthetőbbé válnak a kódrészletek a Google Docs-ban

A Workspace-felhasználók egy része új funkcióval teheti áttekinthetőbbé a megosztott kódrészleteket.

Már kódblokkok is beszúrhatók lesznek a Google Docs szerkesztőjében, ami elsősorban a fejlesztők számára kedvez. Az újítás az Insert menü pont alatt elérhető Building Blocks alá került, és egyelőre öt nyelvi lehetőség választható hozzá: a C/C++, a Java, a JavaScript, a Python és az Unset.

A szerkesztett dokumentumban a kódrészletek világosszürke háttérkiemeléssel jelennek meg, és a Google leírása szerint azért hasznos, mert míg korábban a dokumentum szerkesztőinek egy kódrészlet bemásolásakor manuálisan kellett formázniuk a szintaxist és a kiemeléseket, addig ezzel az opcióval automatikusan olvashatóbbá válnak a sorok.

A funkció a következő hetekben válik elérhetővé, de személyes Google-fiókokhoz nem érkezik meg, csak a Google Workspace Business Standard, a Business Plus, az Enterprise Standard, az Enterprise Plus, az Education Standard, az Education Plus felhasználókhoz.