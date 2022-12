Hamarosan bárkiből alkalmi DJ-t csinálhat a Tidal

A Tidal kapcsán eddig java részt azt a pro érvet lehetett hallani, hogy a szolgáltatás minden versenytársnál jobb hangminőséget ígér, persze csak annak, aki ezért eléggé mélyen a zsebébe nyúl. A most érkező DJ mód újabb megkülönböztető jegy lehet.

DJ-nek lenni nem éppen egyszerű feladat, hogy mennyire nem az, abba most a Tidal amerikai fizetős felhasználói is belekóstolhatnak. A zenestreaming-szolgáltató, mely eddig meglehetősen mostohán bánt az olyan, alapnak tekinthető közösségi funkciókkal is, mint a lejátszási listák megosztása, hirtelen fordulattal bárkiből alkalmi DJ-t varázsolhat.

Miért csak kódot írnál, ha történelmet is írhatsz? Érj el valódi változást! (x) 400+ nyitott IT-s pozíciót kínálunk. Kérdezz ma, formáld a holnapot! ​Fedezd fel állásajánlatainkat, és jelentkezz hozzánk most! 400+ nyitott IT-s pozíciót kínálunk. Kérdezz ma, formáld a holnapot! ​Fedezd fel állásajánlatainkat, és jelentkezz hozzánk most!

Miért csak kódot írnál, ha történelmet is írhatsz? Érj el valódi változást! (x) 400+ nyitott IT-s pozíciót kínálunk. Kérdezz ma, formáld a holnapot! ​Fedezd fel állásajánlatainkat, és jelentkezz hozzánk most!

Ehhez persze először is az kell, hogy az illető a legdrágább, HiFi Plus csomag előfizetője legyen, de ha ez adott, máris megoszthatja másokkal (pontosabban más, fizetős hallgatókkal) valós időben, amit hallgat. A DJ session-öknek csak nevet kell adni, a rendszer által generált linket pedig elég elküldeni azoknak az ismerősöknek, illetve követőknek, akiknek az összeállítást szánja a streamer-lemezlovas.

A bétaprogram két aprócska hiányossága, hogy a DJ streameket egyelőre csak iPhone-okról lehet elindítani, emellett a hallgatóknak a éppen a Tidal sava-borsát jelentő veszteségmentes zenehallgatásról kell ez esetben lemondaniuk, a DJ-k által közvetített zene ugyanis csak AAC tömörítéssel hallgatható.