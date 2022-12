Megjöttek a Steam-játékok az újabb Teslákra

De minek?

Szinte már meg is feledkeztünk róla, hogy amikor Elon Musk éppen nem a Twittert bomlasztja, akkor a Tesla vezérigazgatójaként tevékenykedik. Az üzletember még 2018-ban jelentette be, hogy a jövőbeli Tesla elektromos autókban akár modern videójátékokkal is elüthetik szabadidejüket a járműtulajok, ennek nyomán egyre több, kifejezetten Teslákra írt port jelent meg az utóbbi években az egyszerűbb programokból a Tesla Arcade-en keresztül, például a Cupheadhez

Ebből a szempontból jelentős előrelépés a friss bejelentés, miszerint a Steam játékplatform kínálatának egy része elérhetővé válik az újabb Tesla-modellek fedélzeti számítógépén keresztül, az elektromos autók tulajdonosai ezernél több játékhoz férhetnek hozzá. A 2022.44.25.1-es "ünnepi frissítés” csak az idei csúcskategóriás, 16 GB beépített RAM-ot tartalmazó, új AMD Ryzen processzorokat használó Model S és X modellekre tölthető le.

A frissítés után elméletileg minden olyan program futtatható az autókban, ami a SteamOS-t használó Steam Deck kézikonzolon is, köztük a Cyberpunk 2077, a GTA V és az Elden Ring címek. A Deck-kel kompatibilis programok legalább 30fps-sel futnak a Deck 7 hüvelykes, 1280x800-as felbontású kijelzőjén, míg a Teslákban egy 17 hüvelykes központi konzolon 2200x1300as felbontással jelennek meg, és vezeték nélküli Bluetooth-vezérlőkkel, így egérrel/billentyűzettel irányíthatók.

Ugyan mindez vagányul hangzik, felvet bizonyos problémákat. Az Egyesült Államok közlekedésbiztonsági hivatala (NHTSA) tavaly decemberben közölte, hogy hivatalos biztonsági vizsgálatot indítottak a 2017 óta eladott, mintegy 580 ezer Tesla járművel kapcsolatban, mivel az autókban az elülső középső érintőképernyőkön elérhető játékok veszélyesek a sofőrökre. Ennek eredményeként Elon Muskék lekorlátozták a funkciót, hogy a játékok ne legyenek futtathatók akkor, ha az autó mozgásban van, miután egyértelművé vált, hogy a szövetségiek felelőtlenségnek tartják a közlekedés közben történő figyelemelterelés ezen módját.