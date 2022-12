Egy 77 éves nagyin ütött rajta a különleges alakulat egy téves Find my iPhone jelzés miatt

Kis híján rátörte egy 77 éves nagymamára az ajtót idén januárban a coloradói rendőrség különleges alakulata, miután egy nyomozás során a hatóságok egy ellopott iPhone által - mint utólag kiderült, tévesen - szolgáltatott helyadat alapján ugrottak rá a feltételezett tettes tartózkodási helyére.

Bíróság előtt kell felelnie annak a nyomozónak, mely egy január 4-i coloradói rajtaütést irányított, melyben állig felfegyverzett különleges erők özönlötték el rajtaütésszerűen egy mit sem sejtő 77 éves nagymama otthonát. Mint kiderült, a nyomozók több lopott lőfegyvert, készpénzt és egy iPhone-t kerestek, utóbbi valóban ott lehetett a környéken a Find my iPhone szolgáltatás helyadatai szerint, de mégsem éppen ott, ahol a rajtaütés zajlott, Ruby Johnson montabelloi otthonában.

johnson és az egység egyik tagja (forrás: NBC NEws)

A nyomozást vezető rendőrtiszt, Gqry Staab egy ártatlannak tűnő gépjárműlopás kapcsán vétett súlyos szakmai hibát. Az eltulajdonított tárgyakat - köztük az iPhone 11-et - egy teherautóval együtt lopták el tavaly év végén, a tulajdonos által egy screenshoton keresztül bemutatott, az iPhone helyzetét nagyjából körülíró jelzést ugyanis készpénznek vette és nem rendelt el további felderítési intézkedéseket annak érdekében, hogy kiderüljön, ki is lakik a célpontnak jelölt épületben.

A most indult per vádirata szerint Johnson a rajtaütés óta nem heverte ki az ominózus napon őt ért sokkot, azóta nem érzi magát biztonságban otthon a sok stressz miatt pedig az egészsége is megromlott.