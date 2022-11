2027 után jöhet a PlayStation 6

A brit versenyhatóságnak benyújtott dokumentum árulkodik a valószínűsíthető dátumról.

A Microsoft-Activision felvásárlást határozottan ellenző Sony korábban sokat sejtető részleteket tartalmazó dokumentumot nyújtott be a brit versenyhatóságnak az üggyel kapcsolatos vizsgálódáshoz. A vita leginkább az Activision stúdió tulajdonában lévő, legnépesebb játékostáborral rendelkező Call of Duty franchise sorsa, illetve annak potenciális piactorzító hatása körül zajlik immár hónapok óta, ugyanakkor a Microsoft részéről egyre érezhetőbb feszültség mellett.

A Sony szerint az akvizíciót követően csak idő kérdése lenne, és a Microsoft a CoD játékokat kivonná a PlayStation platform alól, ami amellett, hogy a platform meglévő játékosbázisa számára jelentős hátrányt jelentene, potenciális piactorzító hatást is kiválthatna.

A dokumentumban a Sony azon rugózik, hogy a Call of Duty játéksorozathoz való hozzáférését 2027-ben fogja elveszíteni, a dátummal kapcsolatban pedig említést tesz „újgenerációs játékkonzolja” megjelenéséről is, ami Piers Harding-Rolls iparági elemző szerint azt sugallja, hogy 2027-ben, vagy 2028-ban kerülhet piacra a PlayStation 6. Ennek azért is van rációja, mert a PlayStation 4 2013 októberében jelent meg, pontosan hét évvel a PlayStation 5 előtt, szintén hét év után leváltva a PlayStation 3-at, tehát a hét évre kalibrált életciklus nem új a gyártónál.

A Sony a versenyhatóság felé jelezte azon aggodalmát is, hogy a CoD-franchise-tól való elesés rendkívül érzékenyen érintheti a fogyasztók vásárlási hajlandóságát az új eszközzel kapcsolatban, az új konzol kevésbé lenne versenyképesebb a piacon.

A New York Times pár napja közölt cikke szerint azonban a redmondiak ígéretet tettek a Sony számára, hogy a széria az elkövetkezendő 10 évben elérhető lenne PlayStation konzolokon is, nem válik Xbox-exkluzívvá, ám a japánok inkább továbbra is amellett állnak, hogy az ügylet ne valósuljon meg.

