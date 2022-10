Durvul a Microsoft és a Sony csörtéje a brit hadszíntéren

Nincs kimondottan jó hangulat a Microsoft gaming divíziójánál amiatt, hogy a brit versenyhatóság, a Competition and Markets Authority (CMA) megakasztotta azt az egy ideig egész simának tűnő, gigantikus méretű akvizíciós folyamatot, melynek végén a világ egyik legpatinásabb független játékkiadója, az Activision Blizzard a redmondi óriáscég tulajdonába kerülne 69 milliárd dollárért cserébe.

A CMA az ügyben folyó második körös versenyügyi vizsgálat most közzétett, észrevételeket tartalmazó dokumentumában ismételten annak az aggályának adott hangot, hogy a felvásárlás árt a versenynek a játékkonzolok, az előfizetéses szolgáltatások és a felhős játékok szegmensében egyaránt, amire a Microsoft lényegében azzal reagált, hogy a szervezet egy az egyben a Sony álláspontját szajkózza, illetve mindenféle kritika nélkül teret ad a Sony panaszának.

Szervermotor a növekvő gépi tanulási követelményekhez (x) A TwinCAT Machine Learning kínálata további következtető motorral bővül. A TwinCAT Machine Learning kínálata további következtető motorral bővül.

Szervermotor a növekvő gépi tanulási követelményekhez (x) A TwinCAT Machine Learning kínálata további következtető motorral bővül.

A vita leginkább a stúdió tulajdonában lévő, legnépesebb játékostáborral rendelkező Call of Duty franchise sorsa, illetve annak potenciális piactorzító hatása körül zajlik immár hónapok óta, ugyanakkor a Microsoft részéről egyre érezhetőbb feszültség mellett. A Sony szerint az akvizíciót követően csak idő kérdése lenne, és a Microsoft a CoD játékokat kivonná a PlayStation platform alól, ami amellett, hogy a platform meglévő játékosbázisa számára jelentős hátrányt jelentene, potenciális piactorzító hatást is kiválthatna.

A brit versenyhatóság emellett úgy látja, hogy az Activision Blizzard legnagyobb húzócímeinek pozícionálásával az előfizetéses szolgáltatások (Game Pass, PlayStation Plus) piacát is manipulálhatná pusztán azáltal, hogy saját platformján előbb tenné elérhetővé a játékosok számára az újonnan megjelenő címeket.

A Microsoft a CMA-nak küldött, a The Verge által megismert válaszlevelében többek között azzal is érvelt, hogy a Sony a konzolpiacon jóval nagyobb piaci szereplőnek számít a Microsoftnál, ráadásul a japán cég is komoly akvizíciós törekvéseket mutatott az elmúlt időszakban, amivel ezt a piaci dominanciát csak tovább erősíti. A cég egyben azt is felvetette, hogy a CoD franchise eltávolítása a Sony platformjáról a Microsoft üzleti érdekeivel ellentétes, tekintve, hogy a vállalat továbbra is számol a PlayStation platformon keletkező játékértékesítések után származó bevétellel.