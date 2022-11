Váratlanul visszatért a Microsoft billentyűzete az App Store-ba

Pénteken minden, a gyári billentyűzettel a legkevésbé sem elégedett iOS-felhasználó legnagyobb örömére úgy döntött a Microsoft, hogy újra elérhetővé teszi a Swiftkeyt az App Store-ban.

Meggondolta magát a Microsoft (vagy az Apple), így péntek óta újra elérhető az App Store-ban az egyik leginkább közkedvelt alternatív multiplatformos billentyűzet, a Swiftkey - ami kifejezetten jó hír többek között a magyar felhasználóknak, a gyári iOS billentyűzettel ellentétben a Swiftkey ugyanis a magyar nyelvű prediktív szövegbevitelt is támogatja.

Üröm az örömben, hogy ugyanaz a verzió került vissza, amit eltávolítottak és amit tavaly augusztusban publikáltak a piactéren, vagyis az alkalmazás továbbra is hemzseg a bosszantó, azóta is megoldatlannak tűnő hibáktól. A Swiftkey-t is gondozó csapat vezetője ugyanakkor máris utalt rá a Twitteren, hogy ez nem marad sokáig így.