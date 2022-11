Az örökkévalóságig működik a Garmin új hibrid-okosórája

A Garmin hibrid okosóra termékvonala igyekszik a két terület, azaz a mechanikus órák és az okosórák előnyeit ötvözni, mostantól pedig már olyan hibridje is van a cégnek, mely a legviszontagságosabb körülmények között is helytáll.

Furcsa fintora a sorsnak, hogy éppen az a világ legkelendőbb okosórája, mely a legrövidebb ideig is húzza egy feltöltéssel, és bár most már az Apple Watchnak is van kifejezetten kültéri sporttevékenységre optimalizált változata, az igazán komoly sportemberek mindig is egy Garmint fognak választani.

Annál is inkább, mivel a cég hibrid okosóra-termékvonala éppen most egészült ki egy új, mindenféle zord körülményeknek ellenálló változattal: az Instinct Crossover a transzflektív kijelzőjének és a mechanikus óraszerkezet ötvözetének köszönhetően a leghúzósabb túrákat is végig bírja.

Ilyen lehet a tökéletes 5G (x) Ha ki akarják aknázni az 5G-ben rejlő üzleti potenciált, akkor a hálózat magjáig kell hatolniuk a mobilszolgáltatóknak. Ha ki akarják aknázni az 5G-ben rejlő üzleti potenciált, akkor a hálózat magjáig kell hatolniuk a mobilszolgáltatóknak.

Ilyen lehet a tökéletes 5G (x) Ha ki akarják aknázni az 5G-ben rejlő üzleti potenciált, akkor a hálózat magjáig kell hatolniuk a mobilszolgáltatóknak.

A gyártó ígérete szerint ez ideális esetben akár egy hónapnyi folyamatos üzemet is takarhat egyetlen feltöltéssel (átlagosan 110 órányi GPS-nyomkövetéssel), miközben egy pillanatra sem kell lemondani az olyan okosóra-funkciókról, mint a pulzusmérés, a véroxigénszint-mérés meg persze a szokásos fitnessz- és túrázást támogató eszköztár.

Az óra napenergiát is hasznosító "Solar" változata ideális esetben (értsd nem barlangtúra során) több mint duplájára növeli a rendelkezésre állást, míg a "Tactical" változat többek között éjszaka is jól látható számlapot és mutatókat, lopakodó üzemmódot (sic!), többformátumú koordináta-kijelzést és kill switch-cset is tartalmaz. Az Instinct Crossover felszereltségtől függően 499, 549 vagy 599 dolláros fogyasztói áron szerezhető be.