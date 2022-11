A Xiaomi megcsinálta a saját leica-m bajonettes fényképezőgépét...

A mobilok és a digitális fényképezőgépek egyik, ha nem a legfontosabb funkciójukat egyre több közös jeggyel bírnak, ám a mobilgyártóknak láthatóan időről-időre bizonyítási kényszerük támad, hogy igenis ki tudnak törni a mesterséges intelligencia által kalkulált képek világából.

A mobilfotózás a fotózni vágyó közönség nagyjából 95%-ának igényeit tökéletesen kielégíti, ám még mindig akad 5%, akik vagy az okostelefonokban lévő szenzorok, vagy az optikai rendszer (vagy mindkettő) jelentette hátrányok miatt inkább célhardverrel készít felvételeket.

A mobilgyártók időről-időre igyekeznek bebizonyítani, hogy kompetenciájuk erre is képes (lenne) kiterjedni, most éppen a Xiaomi mutatott be egy olyan koncepciótelefont (egy átalakított 12S Ultrát), amire bármilyen, Leica M-rendszerű optika felszerelhető.

Xiaomi 12S Ultra Concept video (via Xiaomi Weibo) Még több videó

A koncepciótelefon a speciális bajonettszerkezet és a szenzort védő mechanika mellett nem mellékesen pluszban egy 1 hüvelykes, 50,3 megapixeles kameraszenzorral is büszkélkedhet, ami igyekszik a lencserendszer mellett a szenzorok hiányosságait is kiküszöbölni.

Az optikával felvértezett okostelefon első ránézésre elég különös látványt nyújt, még akkor is, ha egy-két gyártó már próbálkozott masszív lencserendszerrel ellátott kamerákat piacra dobni - ezek azonban sehol nem voltak a Xiaomi koncepciójához képest. Persze ezzel együtt sem túl valószínű, hogy a prototípus valaha tömeggyártásba kerül, részben a fent is említett okokra visszavezethetően - azaz aki komolyabban akar fotózni, az ettől a próbálkozástól függetlenül is jó eséllyel inkább egy jobb képességű digitális kompaktot választ.