Potenciális csalókra figyelmeztet a Rendőrség az online népszámlálásnál

Október elsején elindult a Központi Statisztikai Hivatal 2022-es népszámlálása, első körben az online kérdőív-felület megnyitásával, melyen október 16-ig adhatnak választ a Magyarországon élők. A Rendőrség a kérdőív jellegéből adódóan phishing-támadásokra számít.

Kellő körültekintéssel kell kezelni a Központi Statisztikai Hivatal online népszámlálás-kérdőívét, a 2022-es adatgyűjtés ugyanis részben online is zajlik, mely lehetőséget ad csalóknak arra, hogy phishing-módszerekkel kicsaljanak bankszámla- és bankkártya-adatokat a gyanútlan kitöltőkből.

A Rendőrség honlapjára felkerült közlemény néhány praktikus tanáccsal is szolgál annak érdekében, hogy minél kevesebben váljanak csalás áldozatává, így a hatóság felhívja a figyelmet többek közt arra, hogy gyanús, ha csak személyes adatokra, anyagi helyzetre vagy a bankszámlára vonatkozó kérdések szerepelnek a kérdőívben (a népszámlálási kérdőív semmilyen, anyagi helyzetre vonatkozó kérdést nem tartalmaz), illetve gyanút keltő az is, ha néhány ilyen jellegű adat begyűjtését követően véget is ér a kérdőív (a népszámlálási kérdőív kitöltése átlagosan fél órát vesz ugyanis igénybe).

Ez esetben nem szabad elmenteni az adatokat vagy elküldeni azokat bárhová - figyelmeztet az ORFK Kommunikációs Szolgálata.

Azt a Rendőrség nem közölte, hogy észlelt-e bármiféle visszaélést vagy phishing-támadást a 2022-es népszámlálás kapcsán.