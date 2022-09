Októberben ismét jön a Hacktivity

A régió legnagyobb kiberbiztonsági konferenciája, a HACKTIVITY 2022. október 6-7-én újra várja látogatóit a budapesti MoM Kulturális Központban.

2022-ben tizenkilencedik alkalommal rendezik meg Magyarország legjelentősebb professzionális kiberbiztonsági eseményét, a HACKTIVITY-t, amely hagyományosan az információbiztonsági szakma hivatalos és alternatív képviselőit hozza össze a terület iránt érdeklődőkkel, kötetlen, de mégis ismeretterjesztő és sokszor mélyen technikai formában.

2019 óta először lesz újra 2 napos rendezvény a Hacktivity, a szervezők pedig idén is újítottak: a konferencia 2 külön tematizált napra lett bontva. Az első nap, az úgynevezett HACKTIVITY NOW a jól megszokott Hacktivity konferencia lesz, főleg szoftver-specifikus, aktuális kiberbiztonsági előadásokkal és workshopokkal. A HACKTIVITY NEXT elnevezésű második napon viszont olyan, eddig kevéssé érintett jövőbemutató témák kerülnek fókuszba, mint az autóipari biztonság, az IoT- és a beágyazott rendszerek sebezhetőségei.

Az idei HACKTIVITY-re, melynek főtámogatója a Deloitte, 13 országból érkezik 48 nemzetközileg elismert előadó, hogy egyebek mellett olyan IT-security témákról értekezzenek, mint a modern kori autók biztonsága (elektronikus-vezérlőegység hackelés, CAN-bus rendszerek és kormányművek sérülékenységei) a WEB3 és az okosszerződések sebezhetőségei, a kriptovalutákkal történő visszaélések és csalások, a szatelit hálózatok sérülékenységei vagy a beágyazott rendszerek és az IoT eszközök biztonsága.

Mindezeken túl az érdeklődők mélyebb tudást szerezhetnek például a Metaverzum biztonsági kockázatairól, az Android rendszerek sebezhetőségeiről és olyan témákba is bepillanthatnak, mint a fogadási oldalak hackelése, a végpont sérülékenység vagy a webalkalmazások feltörése.

A konferenciáról további információk a https://hacktivity.com találhatók.