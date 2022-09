Új formában kísért a főnökbillentyű

Az otthoni munkavégzés sok munkavállaló szemében egyet jelent az eseti munkával tarkított szabadsággal, de legalábbis a felhőtlen otthonléttel, ám a munkáltatók különböző módszerekkel távolról is szeretik ellenőrizni, hogy az alkalmazott ténylegesen dolgozik-e, de legalábbis a gépe előtt ül. A munkáltató-munkavállaló folyamatos macska-egér harca pedig egy egészen bizarr új eszköztípus megjelenését eredményezte.

Emlékszik még valaki a főnökbillentyűre? Ez volt az a billentyű vagy billentyűkombináció, melyet többnyire videojátékok készítői csempésztek be a programba azzal a céllal, hogy a munkahelyén szórakozó alkalmazott ne bukjon le olyan könnyen játék közben. A funkciója ennek megfelelően többnyire abból állt, hogy megnyomását követően egy véletlenszerű táblázat vagy DOS prompt jelent meg a monitoron, ezzel eloszlatva az első számú démon, a főnök és/vagy más alkalmazottak gyanúját.

A főnökbillentyűnek úgy tűnik, az otthoni munkavégzés idején is lehet némi reneszánsza, még akkor is, ha a munkáltatók kezében jóval több kontrollehetőség van most, mint évtizedekkel korábban. A modern megoldások ezért jelenleg jobbára arra szolgálnak elsősorban, hogy az otthon használt irodai gép képernyőidejét növeljék azzal, hogy gyakorlatilag folyamatosan mozgatják az egérkurzort.

A képernyő folyamatos ébren tartására persze lehetnek ennél lényegesen egyszerűbb módszerek (pl. folyamatos videolejátszás), de mi van akkor, ha a munkáltató fel van készülve az efféle ravasz praktikákra, és árgus szemekkel figyel minden lejátszási tevékenységet, internetforgalmat, szoftvertelepítést a számítógépen?

A hardveres egérkurzor-mozgatók erre is megoldást nyújtanak, mivel a használatukhoz nem szükséges semmilyen szoftvert telepíteni, elég csak áram alá helyezni az eszközt, rátenni az egeret, az érzékelő alatt található, folyamatosan mozgásban lévő szerkezet pedig elvégzi a piszkos munkát.

Egy ilyen kurzormozgatóhoz már potom 32 dollárért hozzá lehet jutni az Amazonon, de vélhetően ennél lényegesen olcsóbb ázsiai beszerzési források is léteznek, melyek legalább addig használhatók lesznek, míg a munkáltatók a képernyőidő mellett nem kezdik el behatóan figyelni a billentyűleütéseket is.

Via CNBC.