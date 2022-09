Forgalmi dugót idéztek elő a hackerek Moszkvában

Kellemetlen helyzet alakult ki Moszkvában, miután kiberbűnözők a Yandex Taxi nevű fuvarmegosztó appot kihasználva több tucat taxit rendeltek ugyanarra a helyre. A szeptember elsején végrehajtott akció a a Kutuzovsky Prospect felé tartó forgalmat lehetetlenítette el, a kialakult dugó következtében az amúgy is forgalmas út teljesen elesett. Moszkvában egyébként sem egyszerű a helyzet, tavaly másodikként végzett a világ legzsúfoltabb városainak listáján.

A Yandex tulajdonában lévő fuvarszolgálat hozzátette, hogy az elakadás kevesebb mint egy óráig tartott, és az ilyen támadások észlelésére és megelőzésére szolgáló algoritmust továbbfejlesztették, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló eset.

A támadásért az Anonymous hackercsoport vállalta a felelősséget a Twitteren keresztül, állításuk szerint a hacktivisták által alkotta ukrán informatikai hadsereggel közösen követték el az akciót. Az Anonymous korábban „kiberháborút” hirdetett Oroszország ellen, melynek részeként eddig többek közt orosz tévécsatornákat térítettek el, illetve több terabájtnyi adatot szivárogtattak ki kormányzati szervektől és nagyvállalatoktól.

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow



Now there is a huge traffic jam with taxis.



It‘s like James Bond movie. pic.twitter.com/IatuAEtA2i