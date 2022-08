Már NFT-ket is lehet mutogatni a Facebookon és az Instagramon

A Meta két közösségi platformján is lehet parádézni a digitális javakkal, természetesen egyelőre csak az Egyesült Államokban.

Míg a Twitter és a Reddit főleg az NFT-alapú avatárok bevezetésére fókuszál, közben a Meta bejelentette, hogy a felhasználók mostantól már a Facebookon és az Instagramon is megoszthatják, hogy milyen NFT-ket birtokolnak, miután hozzárendelték fiókjukhoz saját digitális tárcájukat. Lehetőség lesz használni a Rainbow, a MetaMask, a Trust Wallet, a Coinbase Wallett és a Dapper Wallet tárcaszolgáltatásokat is a digitális gyűjtemények megosztásához, amik ugyanolyan bejegyzések lesznek a hírfolyamban, mint a hagyományos posztok, videók.

Már Java alapokon hasít a Tesco útvonaltervező motorja (x) A Pythont Java váltotta, az eredmény pedig tizenhatodára csökkent futásidő, félmillió font megspórolt cloud költség és kevesebb üzemanyag. A Pythont Java váltotta, az eredmény pedig tizenhatodára csökkent futásidő, félmillió font megspórolt cloud költség és kevesebb üzemanyag.

Már Java alapokon hasít a Tesco útvonaltervező motorja (x) A Pythont Java váltotta, az eredmény pedig tizenhatodára csökkent futásidő, félmillió font megspórolt cloud költség és kevesebb üzemanyag.

A közösségi óriás május óta kísérletezik mindkét platformon azzal, mit kezdjen az NFT-kel, az elmúlt hónapok során sikerült elérni többek közt, hogy korlátozott számú országban támogatottak legyenek a tokenek az Instagramon. Az NFT-k Instagramon és Facebookon való keresztbeküldésének lehetősége azonban természetesen szűk felhasználói bázist érint egyelőre, csak amerikaiak körében tesztelik a fejlesztést.

A különféle digitális gyűjtemények bemutatására vonatkozó támogatás kiterjesztése mellett a cég jövőbeni tervei közt szerepel az egyedi animációk bevezetése az NFT-kel kapcsolatos bejegyzésekhez, illetve hogy Instagram Story formájában is posztolhatók legyenek. Májusban az Instagram vezetője, Adam Mosseri arról is beszélt, hogy a vállalat a digitális gyűjteményértékesítési lehetőségeket vizsgálja, hogy az alkotók újabb pénzkereseti lehetőséghez jussanak. A vállalat kifejezte azon szándékát is, hogy egy digitális művészeti piacot építsen fel, amely a metaverzumban található tárgyakhoz kapcsolódó vásárlások lebonyolítására lenne alkalmas.