Itthon is megugrott a gyermekek online szexuális kizsákmányolása

A világjárvány alatt megháromszorozódott a kiskorúak védelmében érkező bejelentések száma.

Drasztikusan megnőtt a gyermekek által saját magukról készített intim képekhez kapcsolódó visszaélések száma 2021-ben, derül ki az INHOPE (International Association of Internet Hotlines) nemzetközi szövetség éves jelentéséből. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) internetes tájékoztató és segítségnyújtó szolgálata, az Internet Hotline adatai szerint is megdöbbentőek a számok: a 2021-es bejelentések több mint 70 százaléka gyermekpornográfia kategóriában érkezett, de megháromszorozódott a kiskorúak védelmében érkező bejelentések száma is.

A segélyvonalhoz évente több ezer bejelentés érkezik: csak 2021-ben több mint 5500 megkeresést fogadtak. A segítségnyújtó szolgálathoz bárki bejelentést tehet, ha jogellenes vagy kiskorúakra káros tartalomra bukkan az online térben. Többek között ilyenek a gyermekek szexuális kizsákmányolását rögzítő tartalmak (gyermekpornográf tartalmak), a hozzájárulás nélkül közzétett, a zaklató vagy megfélemlítő tartalmak is.

Az Internet Hotline már az első pandémiás évben kiugróan sok gyermekpornográf tartalomról kapott bejelentést: míg 2020-ban 130 jelzés érkezett hozzájuk magyar szerveren elérhető, gyermekek szexuális kizsákmányolását rögzítő tartalmakról, tavaly ez a szám már közel 2900 jelzés volt.

Az INHOPE 2021-re vonatkozó, éves beszámolójában közzétett adatok a szövetség által üzemeltetett és az INTERPOL által is használt adatbázison, az ICCAM-en alapulnak. Ezek szerint a tavalyi évben közel egymillió (928 278) bejelentést, feltételezhetően a gyermekek szexuális kizsákmányolását rögzítő tartalmat (URL-címet) vizsgált meg az INHOPE taghotline-ok összesen több mint 200 tartalomelemző munkatársa. A szövetség által vizsgált linkek 48 százaléka bizonyult valóban illegális tartalomnak, melyeknek a 72 százalékát már három napon belül el tudták távolítani. A legtöbb gyermekpornográf tartalmat globális szinten továbbra is amerikai, illetve holland szervereken tárolják, mindkét országban meghaladja az összes detektált gyermekpornográfia 15 százalékát az ott tárolt és azonosított illegális tartalmak száma. Kizárólag Európát vizsgálva, a korábbi években elenyésző volt a Magyarországon tárolt tartalmak aránya. 2021-ben azonban Magyarország már felkerült a térképre, és 0,55 százalékkal a 11. helyen szerepel az európai hosztoló országok listáján.

A jelentésből kiderül, hogy különösen a serdülők (13 év alattiak) körében terjedt el, hogy intim képeket készítenek magukról, melyekkel később mások visszaélhetnek. Míg 2020-ban a felvételeken szereplő gyermekek 77 százaléka volt 13 évesnél fiatalabb, úgy 2021-ben arányuk 82 százalékra nőtt. A lányok továbbra is jóval nagyobb mértékben érintettek: az INHOPE adatai szerint 2021-ben a bejelentett jogsértő felvételek 96 százaléka lányokat ábrázolt.