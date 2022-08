Gyorsan reagált Zuckerberg a metaverzum grafikáját érő kritikákra

Nehéz éjszakái lehettek a Meta-féle metaverzum grafikai tervezőinek, miután Mark Zuckerberg közzétett egy kicsit sem előnyös képet a Horizon Worlds-ről, mire az internetet elárasztották a meme-k. Pár nap alatt a vállalat megrázta magát, és újabb képekkel hozakodott elő a platformról.

Múlt héten egy aggasztó illusztrációval jelentette be a Meta a metaverzumként is emlegetett Horizon Worlds francia és spanyol indítását. A képen Mark Zuckerberg selfie-készítő avatárja volt látható a párizsi Eiffel-torony és a Barcelona jelképeként ismert Sagrada Família előtt, de mindez egészen szegényes grafikai kivitelben. A twitterezők szerint a kép alapján a metaverzum lehet a Web3 Sims vagy Animal Crossing játéka, míg mások szerint a PlayStation One-on futó Teletubbies is jobb kivitelt kapott.

Mindez egyébként azért szomorú, mert a vállalat kimutatásai szerint a fejlesztések 2021-ben 10 milliárd dolláros veszteséget hoztak a metaverzummal is megbízott Reality Labs-nak. Ráadásul a pénzügyi igazgató bejelentése alapján 2022-ben még nagyobb működési veszteség várható ebben az ágazatban. Bár a vállalat a költségek miatt már visszavett a fejlesztési projektekből, de azért érezhetően jobban kellene állnia a következő nagy durranásnak tervezett platform fejlesztéseinek ennyi befektetett erőforrást követően.

Zuckerberg pár nap alatt (hétfőről péntekre) igyekezett korrigálni a sok élcelődő, negatív visszajelzés közepette. A cégvezető újabb bejegyzésében két grafikailag jobban értelmezhető képet közölt, egyet saját avatárjáról, egy másikat pedig egy ókori környezetbe helyezett kávézóról. A képekhez főzött bejegyzésben Zuckerberg elismeri, hogy a korábban megosztott kép elég egyszerű volt, de elmondása szerint csak az új országok bejelentésének izgalmában készült túl gyorsan az illusztráció. A cég állítja, hogy a Horizon többet tud ennél a VR-headseteken is, és a vállalat következő nagy Connect eseményén láthatjuk is majd az avatárok és a terek haladó grafikai fejlesztéseit.