A keresőből engedne játékokat indítani a Google

Új fejlesztést kezdett tesztelni a Google, amivel közvetlenül a keresőből lehetne elindítani azokat a felhős játékprogramokat, amelyekre előtte kulcsszavakkal rákerestek a felhasználók. A találatok listáján szereplő játékok mellett egy Play gomb tűnhet fel, amire kattintva a program elindulna a böngészőből.

Az újítást kiszúró Nerf Report szerint a funkció nem korlátozódik a Google felhőalapú Stadia szolgáltatására, hanem működhet majd az Amazon Lunával, az Xbox Cloud Gaminggel és az Nvidia GeForce Now-val is. Természetesen pár lépést továbbra sem lehet kiküszöbölni, szükséges például a szolgáltatásokban regisztrált fiókokba való bejelentkezés, és egyelőre nem is működik minden játékkal, sőt csak szűkebb tesztelői kör előtt jelenik meg az opció.

Hogy a Google mikor vezeti be élesben a funkciót, arról még nincsenek információk, úgy tűnik, hogy egyelőre egy A/B tesztről lehet szó.

