Ismét mutathatja az aksi töltöttségét az iOS 16

Régóta hiányolt funkció bukkant fel újra az iOS 16 ötödik bétájában, de a korai visszajelzések szerint nem túl mutatós a választott megoldás.

Az akkumulátor töltöttségét százalékban mutató indikátor ismét láthatóvá vált a kijelző tetején található állapotsávban, miután 2017-ben az iPhone X megjelenésével kiszorult a látótérből a notch miatt - szúrta ki a The Verge. Az Apple akkor úgy döntött, elrejti az információt, ami utána az értesítések lehúzásával lett előhívható.

Az iOS 16 legújabb bétájában az akkumulátor töltöttségét egy szám mutatja az akkumulátor ikonon belül, így elég hely marad a cellajel információk és a wifi állapotának kijelzésére is, méghozzá úgy, hogy az előhíváshoz nem kell lefelé sem suhintani a képernyőn. Ez egy újfajta megközelítés ahhoz képest, hogy anno az ikon mellett kapott helyet elkülönítve az érték, és a The Verge szerint az új megközelítés egyrészt nem túl mutatós, másrészt nehézkesen is olvasható.

Az eddigi pletykák szerint a cupertinói cég következő csúcsmodelljén always-on display is lesz, ami könnyen azt jelentheti, hogy a telefon töltöttségéről akár érintés nélkül, egy szempillantással is információt szerezhetnek majd a felhasználók. Az Apple szóvivője egyelőre nem kommentálta az értesülést. A frissítés jelenleg csak a fejlesztői és a nyilvános bétában érhető el, az új iOS stabil kiadása pedig a hagyományok szerint jó eséllyel ősszel válik letölthetővé szeptemberben, a legújabb iPhone-ok bejelentése után.