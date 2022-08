Valaki 25 millió dollárt keresett mobilok kikódolásával

A mobiltelefonok kikódolására, (szolgáltató)függetlenné tételére egykor egész iparág szakosodott, busás haszon fejében. Hogy mennyire busás, azt jól szemlélteti egy most zárult bűnvádi eljárás.

Mobiltelefonokat kikódolni meglehetősen busásan jövedelmező üzletnek bizonyult még nemrégiben is az Egyesült Államokban, ám mivel (ott is) illegális tevékenységnek számított, ezért a lebukásból eredő kockázat is nagy lehet. Jó példa erre annak az amerikai férfinak az esete, akinek a hét elején mondta ki a bűnösségét az esküdtszék többrendbeli csalás, hamisítás, adatlopás és jogosulatlan hozzáférés miatt.

A vád szerint Argishti Khudaverdyan 2014 és 2019 több százezer mobiltelefon hálózati zárát segített feloldani, illetve segédkezett lopott készülékek szolgáltatói blokkolásának feloldásában is. A vádlott ezzel összességében mintegy 25 millió dollárnyi bevételre tett szert - áll az igazságügyminisztérium közleményében.

Popcorn + IT Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz! Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz!

Popcorn + IT Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz!

A most 44 éves burbanki illetőségű férfi egészen 2017-ig az interneten keresztül hozzáfért a T-Mobile USA által használt feloldókódokhoz, ezt követően pedig az alkalmazottaktól különböző módszerekkel megszerzett belépési adatokkal fért hozzá a rendszerhez a szolgáltató üzletében használt Wi-Fi kapcsolaton keresztül.

Khudaverdyan pár hónapig társával egy saját T-Mobile szaküzletet is üzemeltetett, az operátor azonban "gyanús tevékenységek" miatt hamar megszüntette az üzlet engedélyét.

Nem ez az első eset egyébként, hogy hasonló tevékenységért kellett bíróság előtt felelnie valakinek. Tavaly 12 év börtönre ítéltek egy férfit, aki kétmillió AT&T készülék kikódolásában segédkezett - Khudaverdyan most minimum 2, de akár 165 év börtönbüntetést is kaphat halmozati büntetésként. Az ügyben kiszabott büntetésről októberben dönt az eljáró bíró.