Valaki nagyon jól keresett hamisított Cisco eszközökkel

A jelek szerint még az olyan komplex, nagy értékű technológiai berendezéseket is hatékonyan hamisítják és árulják egyesek, mint a vállalati tűzfalak vagy kiszolgálók - az Egyesült Államokban vád alá helyeztek egy férfit, akinek busás hasznot hozott hamis Cisco hálózati berendezések értékesítése.

Közel tíz éven át verte át gyanútlan áldozatait Cisco vállalati IT-berendezések, így elsősorban különböző hálózati berendezések hamisítványainak értékesítésével egy floridai férfi, aki ellen pénteken emelt vádat a New Jersey-i ügyészség.

A vádirat szerint a többek között az Amazonon és az eBay-en árult több tízezer hamisítvány hongkongi és kínai forrásból érkezett be az Egyesült Államokba és egy összesen 19 cégből álló hálózaton keresztül került a megtévesztett vevőkhöz, melyek körében vállalatok és állami intézmények egyaránt megtalálhatók voltak.

A 38 éves vádlott, Onur Askoy a hamisított Cisco hardverekkel legalább 100 millió dollárnyi árbevételre és többmilliós profitra tett szert, miután a hamis eszközöket a Cisco eredeti, javasolt végfelhasználói árának a töredékéért szerezte be.

IT Üzleti elemzőt keresünk! (x) Infrastruktúra építésben szerzett tapasztalattal rendelkező, agilis szakembert keres az Auchan. Infrastruktúra építésben szerzett tapasztalattal rendelkező, agilis szakembert keres az Auchan.

IT Üzleti elemzőt keresünk! (x) Infrastruktúra építésben szerzett tapasztalattal rendelkező, agilis szakembert keres az Auchan.

Az illegális tevékenységet az Amazon, az eBay és a Cisco egyaránt próbálta megakadályozni, így a vásárlóktól érkező panaszokra reagálva a kereskedelmi platformok több alkalommal is eltávolították Askoy cégeit a piactérről, de a hamisítványok idővel újból feltűntek más értékesítő neve alatt. A Cisco jogászai eközben több alkalommal is az illegális tevékenység beszüntetésére szólították fel a vádlottat, aki többször is hamis számlákkal próbálta tisztázni magát.

Az ügyészség többrendbeli csalás, hamisítás és hamis termékek illegális kereskedelmének vádjával indított eljárást Askoy ellen, akit bűnössége esetén vádpontonként akár 5-től 20 évig terjedő szabadsávesztéssel sújthat az illetékes bíróság.