Több pénzt kapott vissza egy egyetem, mint amennyit kifizetett a zsarolóknak

Jelentős összegre tett szert a Maastrichti Egyetem egy ransomware támadás után, amit az anyagi nehézségekkel küzdő hallgatói támogatására fordít.

A holland Maastrichti Egyetem három éve fizetett ki váltságdíjat bitcoinban, aminek egy része most a hatóságok segítségével visszakerült az intézményhez, és mivel a kriptovaluta értéke azóta mint tízszeresére nőtt, még keresni is sikerült az incidensen. Az egyetemet 2019-ben támadták meg kiberbűnözők, akik több száz windowsos szerver zárolásával nem csak a belsős rendszertől, levelektől, de értékes kutatási eredményektől is elvágták az oktatókat és hallgatókat egyaránt. Az intézmény így beelegyezett a 200 ezer eurós váltságdíj kifizetésébe a feloldókulcsért cserébe – írja a helyi De Volksrant lap.

A holland rendőrségnek 2020-ban sikerült visszavezetnie a nyomokat egy ukrajnai pénzmosó bankszámlájához, ahová az egyetem váltságdíjának egy kis részét, 40 ezer eurót átmozgattak bitcoinban. A hatóságok most két évvel később a váltságdíjat is vissza tudták téríteni az egyetemnek, az ukrán számlán tartott bitcoin értéke az akkori 40 ezer euróról 500 ezer euróra hízott, ami a váltságdíj több mint duplája. Az egyetem a hátrányos helyzetű hallgatóit tervezi támogatni a nem mindennapi forrásból.

A hatóságok azonban továbbra is nyomoznak az ügyben, mivel az elkövetőket egyelőre még nem sikerült kézre keríteniük.