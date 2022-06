Augusztusban és szeptemberben szűnnek meg a Digi csatornák a Digi kínálatában

A múlt héten felreppent pletykák igaznak bizonyultak, a tulajdonos 4iG ma hivatalosan is megerősítette, hogy a nyáron megszűnik a Digi magyarországi tévés kínálatában a saját gyártású csatornák terjesztése.

Ha nem is olyan gyorsan, ahogy az a múlt heti pletykákban még szerepelt, de mindenesetre most már hivatalos, hogy kikerül a 4iG Nyrt. tulajdonában lévő Digi Távközlési Kft. televíziós műsorkínálatából az összes Digi tematikus csatorna, illetve néhány egyéb műsortartalom. Az első körös változások a sportadókat érintik, de megy a kínálatból a teljes saját gyártású természet- és ismeretterjesztő kínálat.

A témában kiadott közlemény szerint a Digi és az Invitel augusztus 5-től felveszi kínálatába a népszerű ARENA4 és az újonnan induló MATCH4 sportcsatornákat, ezzel párhuzamosan a saját gyártású és a cég szerint évek óta veszteségesen működő Digi Sport három adója beszűnteti adását. A népszerű utánpótlás magazint, a Nap Hősét, a Magyarországon elsők között a DIGI és Invitel előfizetőinek elérhető MATCH4 sugározza majd.

Az ARENA4 és a MATCH4 mellett megjelenik hamarosan a DIGI kínálatában az ARENA4+, Magyarország első sport-streaming szolgáltatása, melyen az élő közvetítések mellett olyan különlegességekkel is találkozhatnak az előfizetők, mint az élő statisztikai adatokkal kiegészített Bundesliga-mérkőzések, a több, választható kameraállásból követhető MotoGP időmérők- és futamok, valamint a RedZone, a profi amerikai futball liga, az NFL, körkapcsolásos élő közvetítése.

Szeptember 1-től a minőségi otthoni mozizás élményét nyújtó FilmBox csatornát elindítja a digitális csomagban, valamint a FilmBox Extra HD csatornát nézhetik a FilmNow csatorna helyett az előfizetők. Emellett új csomagajánlat részeként, FilmBox Pak néven szintén szeptember 1-től, a FilmBox Premium, FilmBox Stars, FilmBox Extra HD és Filmbox Family csatornák is a DIGI, illetve az Invitel előfizetőinek képernyőjére kerülnek.

A 12 lineáris csatorna és több mint 800 film és sorozat on demand hozzáférését biztosító Filmbox+ alkalmazás használatát is tartalmazza majd a DIGI előfizetőinek szóló csomagajánlat. Az új filmes csatornák indulásával egyidőben megszűnik a FilmNow, és ezzel párhuzamosan megszűnnek a DIGI World, a DIGI Life, a DIGI Animal World, a H!t Music Channel és a Music Channel adásai is.

Az ismeretterjesztő csatornák helyett induló új adókról a későbbiek során tájékoztatja előfizetőit a DIGI csoport.