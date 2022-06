Június 28-án hull le a lepel az új HTC csúcsmobilról

A tajvani mobilmárka márciusban hintette el, hogy egy új okostelefonnal vetné bele magát a jól hangzó metaverzum-bizniszbe, a Viverse platform révén.

Az egykor szépnevű, mára elfeledetté vált HTC négy éve mutatott be utoljára csúcskészüléket, az U12+ alapjaira épült, blokklánc-fókuszú Exodus 1 és Exodus 2 modelleket. A márka hosszas csend után év elején beszélt arról, hogy a Viverse névre keresztelt, nyílt-forráskódú metaverzum-platformot támogató mobillal adna választ a Facebook terveire, lévén a készülék kifejezetten a virtuális valóságban történő kapcsolattartást, közös időtöltést és üzleti meetingek lebonyolítását helyezné előtérbe. Később a Mobil Világkongresszuson kiderült, hogy egy csúcskategóriás készülék érkezik, most pedig újabb információkat közölt a tajvani vállalat.

Miért érdemes belevágnod a modern CI / CD alapjai képzésbe? Június 15-én online CI/CD képzést indít a HWSW, ezért most összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni ezen a tanfolyamon. Június 15-én online CI/CD képzést indít a HWSW, ezért most összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni ezen a tanfolyamon.

Miért érdemes belevágnod a modern CI / CD alapjai képzésbe? Június 15-én online CI/CD képzést indít a HWSW, ezért most összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni ezen a tanfolyamon.

A Twitteren közzétett bejegyzés nem csak a HTC Viverse logóját mutatja meg, de egyben elárulja a hivatalos leleplezés dátumát is: június 28-án elvileg minden kiderül. Az AR/VR élményeket kínáló platformon keresztül a felhasználók beszélgethetnek egymással, üzleti megbeszéléseket bonyolíthatnak, a Vive Snyc szolgáltatás segítségével kollaborálhatnak, továbbá az ígéretek szerint holografikus koncertekre is el lehet majd látogatni szórakozás gyanánt. A készülék integrálódni fog a márka szemüvegeihez. A pletykák szerint valamilyen módon blochchain funkciókat is kínálhat, ahogy a HTC több évvel ezelőtti Exodus mobilja.

Az értesülések szerint a HTC eddig három szolgáltatóval: a Chunghwa Telecom, a FarEasTone és a Taiwan Mobile cégekkel kötött megállapodást az értékesítés kapcsán, és benne van a kalapban, hogy csak Ázsiában lesz elérhető (eleinte legalábbis biztosan), a nyugati piacon való elérhetőség egyelőre kérdéses.