BSidesBUD 2022 – nemzetközi kiberbiztonsági konferencia hatodszor Budapesten

Hatodik alkalommal rendezik meg hazánkban a nemzetközileg elismert BSides IT-biztonsági konferenciát 2022. május 26-án a budapesti Lurdy Rendezvényközpontban, ahová 16 előadó érkezik 8 különböző országból, izgalmas témákkal.

Idén is lesz BSides Budapest konferencia, mely összesen 12 érdekes előadással és 4 nagyobb lélegzetvételű workshoppal várja az érdeklődőket egy teljes napon át. A magyar IT-szakemberek mellett érkeznek előadók Izraelből, Észtországból, Franciaországból, Lengyelországból, Ausztriából, Angliából és Németországból, de képviselteti magát a szegedi és a budapesti Hackerspace csapata, valamint a SecurITeam is.

Szó lesz többek között DevSecOps-ról és GitHub Actions hackkelésről, Web3-ról, blockchain-ről, cross-chain-ről, IPv6 hackelésről és forgalom eltérítésről, bemutatásra kerül egy meglehetősen pimasz, Rust-ban megírt RAT (Remote Access Tool) is, melyben még Hidden VNC képességekkel is rendelkezik, de a jelenlévők azt is megtudhatják majd, hogy hogyan kell hatékonyan bug bounty-zni.

Ami a workshopokat illeti, az átfogó, kétórás foglalkozások résztvevői elsajátíthatják például az IoT hackelés alapjait, de lesz alapozó Andoid alkalmazás hackelés és egy, a támadó játékosok számára (Red Team) érdekes mélyrepülésről is tanulhatnak, amely megmutatja, hogy miképp lehet úgy kódot írni, hogy azt semelyik AV se ismerje fel.

A BSidesBUD2022-ről bővebb információ a https://2022.bsidesbud.com weboldalon érhető el.