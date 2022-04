Nyáron jön a Diablo mobilra

Uszkve három és fél évvel a bejelentés után végre kipróbálhatják majd a rajongók az Activision Blizzard boszorkánykonyhájában készülő Diablo MMORPG-t, a Diablo Immortalt.

Július 2-től minden MMORPG-rajongónak ajánlott magával vinnie a mobiltöltőt, netán egy nagykapacitású powerbankot, bárhová is megy, végre-valahára megjelenik ugyanis az Activision Blizzard gondozásában évek óta készülő Diablo Immortal iOS-re és Androidra - valamint PC-re.

A kizárólag online játszható Diablo Immortal a Diablo II: Lord of Destruction végén veszi fel a fonalat, és számos új karaktert valamint történetszálat szállít majd a franchise rajongói számára. Ha ez nem lenne elég, a műfaj szerelmeseinek további jó hír, hogy hamarosan megjelenési dátumot kaphat a szintén csőben lévő World of Warcraft mobilos MMORPG, illetve javában zajlanak a Diablo 4 belső tesztelési munkálatai is - derült ki az Activision Blizzard pénzügyi jelentését kísérő tájékoztatóból.

Az ingyenesen kipróbálható Diablo Immortalra az alábbi weboldalon lehet előzetesen regisztrálni.