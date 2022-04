Egy fillért sem keresett Európán tavaly az Amazon

Az Amazon nem csak a világ legnagyobb e-kereskedője, hanem az egyik legkreatívabb adófizetője is egyben, különösen ha a társasági adónemről van szó.

Az Amazon adózási praktikáiról az óceán mindkét partján súlyos sztorikat lehet olvasni, pedig valójában nincs másról szó, mint az alapító, illetve egykori cégvezető, Jeff Bezos kíméletlen hatékonysági mániájáról, mely a cég legendás logisztikája mellett úgy tűnik, a könyvelést is folyamatosan áthatja.

Ansible és FinOps online képzésekkel indítjuk a tavaszt! Az üzemeltetés automatizálás és a felhős költség optimalizálás alapjaiba bevezető képzéseinkre most early bird kedvezménnyel lehet jelentkezni. Az üzemeltetés automatizálás és a felhős költség optimalizálás alapjaiba bevezető képzéseinkre most early bird kedvezménnyel lehet jelentkezni.

Ansible és FinOps online képzésekkel indítjuk a tavaszt! Az üzemeltetés automatizálás és a felhős költség optimalizálás alapjaiba bevezető képzéseinkre most early bird kedvezménnyel lehet jelentkezni.

A Bloomberg most például arról ír, hogy a cég szekere mennyire jól megy Európában, ahol az Amazon helyi érdekeltségei a 2021-es évben több mint 55 milliárd eurós összesített árbevételt termeltek. Ekkora árbevétel mellé azért rendszerint már tisztességes profit is társul még egy ilyen, alapvetően alacsony árréssel kecsegtető üzletágban is - persze csak ha nem az Amazonról van szó, a riport szerint ugyanis a luxemburgi székhelyű európai leány egy árva fillért sem termelt az anyavállalatnak tavaly.

Az angol, német, olasz, spanyol, francia és holland amazon áruházak forgalma egyébként 17%-kal emelkedett 2021-ben, ám ugyanebben az évben mintegy 50 új raktárat is kénytelen volt létesíteni a cég a kontinensen, ami szőrén-szálán lenyelte a profitot.

Az Amazon egyébként előszeretettel él különböző beruházásösztönző adótámogatásokkal akár Európában, akár a tengerentúlon, a virginiai Arlingtonban található második központi iroda létrehozásához például 750 millió dolláros adótámogatást vett igénybe a cég, cserébe több tízezer új munkahely teremtését vállalta be az államban.