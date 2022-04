NFT-ket is lehet majd nézni a Samsung okostévéin

A dél-koreai cég 2022-es csúcstévéin már a digitális műtárgyakat is ki lehet tenni a nappaliba, ha valakinek ez lenne a hőn áhított vágya.

Együttműködést jelentett be a Samsung a Nifty Gateway nevű, NFT-kereskedésre szolgáló piactérrel – olvasható a cég közleményében. Ennek eredményeként a Samsung 2022-es okostévéin lehetővé válik az NFT-k böngészése, megjelenítése és vásárlása egy közös platformon keresztül, köztük a QLED és a Neo QLED TV termékcsalád tagjain. A dedikált Nifty Gateway alkalmazás pedig a Tizen operációs rendszert futtató The Frame és a Micro LED TV termékeken is használható lesz.

Az NFT-k megjelenítésének optimalizálásáért a Smart Calibration nevű fejlesztés felel majd, ami a digitális mű preset értékeit figyelembe véve választja ki az egyes beállításokat. Egyelőre úgy lehet elképzelni a dolgot, hogy a Samsung az NFT-ket amolyan környezeti díszletként képzeli el: háttér (ambient) módba állítva a készüléket a megvásárolt digitális mű egy Frame tévén például tényleg hasonlóan nézhet ki, mintha egy festmény lógna a falon. A dedikált alkalmazásban azt is láthatja a felhasználó, hogy milyen NFT-i vannak, illetve kiemeléseket láthat további ajánlásokra. Túl sok részletet egyelőre nem árultak el a cégek, a hosszútávú együttműködés nagy vonalakban ezt foglalja magába.

A Nifty Gateway piacteret egyébként a Gemini cég tulajdonosai, a Winklevoss testvérek birtokolják, akik arról lettek ismertek, hogy állításuk szerint Mark Zuckerberg az ő ötletük alapján alkotta meg a Facebookot. Ezzel kapcsolatban peren kívül sikerült megegyezniük Zuckerberg javára. Az ikrek már jó ideje a kriptopiaccal foglalkoznak, és nyílt forráskódú, szabad metaverzumot akarnak építeni.